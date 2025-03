Tausende Beschäftigte am Tesla-Werk fordern Entlastung

Do 20.03.25 | 14:36 Uhr

Mehr als 3.000 Beschäftigte am Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) haben nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall eine Petition für eine sofortige Entlastung der Beschäftigten unterschrieben. Gefordert werden unter anderem längere Pausen, ein Ende der "Unterbesetzung" und der "Stopp von Schikanen". Die Unterschriften sollen demnach bei einer Betriebsversammlung am Donnerstag der Werksleitung übergeben werden.

"Trotz allen Drucks von oben lassen sich die Tesla-Kolleginnen und -Kollegen nicht einschüchtern. Die Geschäftsführung muss handeln", forderte IG-Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze in einer Mitteilung. Das Votum der Beschäftigten sei eindeutig.

Die Gewerkschaft hatte in der Vergangenheit der Geschäftsführung vorgeworfen, die Belegschaft einzuschüchtern. Dabei ging es um die die Anerkennung von Krankschreibungen. Tesla sprach von einer "Skandalisierung".