Die Gewerkschaft IG Metall wirft der Geschäftsführung des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) vor, die Belegschaft einzuschüchtern.



Konkret gehe es um die Anerkennung von Krankschreibungen, erklärte ein Sprecher der IG Metall: "Oft zweifelt Tesla in einem ersten Schritt rückwirkend Krankschreibungen von Beschäftigten an und fordert dazu auf, Diagnosen offenzulegen und die Ärzte von der Schweigepflicht zu entbinden." Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.

Tesla wies die Vorwürfe am Freitag zurück und sprach von einer "Skandalisierung" seitens der IG Metall. Es gehe um Fälle, in denen unberechtigte Lohnfortzahlungen geleistet worden seien. Hinzu kämen Fälle, in denen das Bundesarbeitsgericht davon ausgehe, dass die Krankheit vorgeschoben sein könnte, so Tesla. Wenn Zweifel an der Richtigkeit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bestünden, dürften die Arbeitgeber Beweise verlangen.