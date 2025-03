Der Ruf nach Mittwoch, 12.03.2025 | 12:24 Uhr

Sanktionen, Sanktionen und immer neue Sanktionen, die fast nur Deutschland schaden, sind die einzigen Ideen, die die Politik auf Lager hat. Dazu noch Verschuldung in ungeahnter Höhe - so sieht der Weg aus, den man mit dem abgewählten Bundestag noch schnell gehen will. Da kann man sich nur noch an den Kopf fassen.



Immer mehr Jobs gehen flöten, daher sollten die Politiker einmal bedenken, wer das liebe Geld, was sie täglich verprassen, verdient!