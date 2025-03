blner blner Montag, 03.03.2025 | 14:09 Uhr

Alles schöne Träume. Freunde arbeiten in der Pflege. Gibt es theoretisch mehr freie Tage, muss man an den freien Tagen einspringen und arbeiten wegen fehlendem Personal. Überstunden verfallen, weil sie nicht genommen werden können, wegen Personalmangel. Sich die Überstunden auszahlen zu lassen, treibt die steuerliche Abgaben in dem Monat, wo ausgebezahlt wird, in die Höhe. Insgesamt wird man betrogen. Besser mehr Geld in die Ausbildung stecken, damit mehr Personal kommt. Dafür sollte sich Verdi einsetzen.