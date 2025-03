Wer in den kommenden Tagen in Berlin Bus, Tram oder U-Bahn fahren will, hat ein Problem: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden am Mittwoch und Donnerstag bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu einem erneuten Warnstreik ausgerufen. Grund ist der Tarifkonflikt zwischen der BVG und der Gewerkschaft.

Der Warnstreik beginnt am Mittwoch um 3 Uhr und endet am Freitag ebenfalls um 3 Uhr. Damit findet der Streik unmittelbar vor der nächsten Verhandlungsrunde statt, die für Freitag angesetzt ist.