Im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen findet am Freitag die dritte Verhandlungsrunde statt. Verdi will im Vorfeld den Druck erhöhen: Seit Dienstag sind Beschäftigte in Brandenburg zum Warnstreik aufgerufen, in Berlin ab Mittwoch.

Die Beschäftigten in der Straßenreinigung und in den Werkstätten traten bereits am Montag und Dienstag in den Streik. Außerdem wurden die Anlagen der Müllabfuhr bestreikt. Betroffen waren neben dem Müllheizkraftwerk in Ruhleben auch Biogasanlagen, Deponien und die Umladestation Süd.