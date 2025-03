Staus in Potsdam wegen erster Warnstreik-Demo

In Potsdam ist es wegen einer Fahrraddemonstration im Zusammenhang mit den Warnstreiks im öffentlichen Dienst bereits am Morgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Polizei sperrte mehrere Straßen in der Innenstadt vorübergehend ab, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion West sagte. Zahlreiche Autofahrer standen im Stau.

Am Vormittag sei mit weiteren weiträumigen Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen zu rechnen, sagte die Sprecherin. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Auftakt der dritten Runde der Tarifverhandlungen eine Streikkundgebung angekündigt, die am Lustgarten starten soll. Der Demonstrationszug soll anschließend zum Luftschiffhafen ziehen.