Die Berliner Wellness-Plattform Urban Sports Club bekommt einen neuen Anteilseigner. Die ProSiebenSat.1-Gruppe teilte am Dienstag mit, dass sie ihre Minderheitsbeteiligung an der Plattform veräußere und sich mehr auf sein Kerngeschäft Unterhaltung konzentriere. Der Anteil von 16,31 Prozent geht an den US-Konkurrenten Wellhub, wie der deutsche Fernsehkonzern am Dienstag mitteilte. Der TV-Konzern war 2021 bei dem 2012 gegründeten Urban Sports Club eingestiegen und hatte Anteile im Gegenzug für TV-Werbezeit erhalten.

ProSiebenSat.1-Finanzchef Martin Mildner sagte über den Verkauf: "Die Verkaufserlöse stärken unsere finanzielle Basis und helfen uns beim weiteren Ausbau unseres Kerngeschäfts Entertainment." Es handelt sich dem Unternehmen zufolge um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Die Bayern hatten in der vergangenen Woche bereits den Verkauf des Vergleichsportals Verivox angekündigt. Es sei für einen Eigenkapitalwert von 232 Millionen Euro an das italienische Unternehmen Moltiply veräußert worden.



Urban Sports Club wurde vor 14 Jahren als Start-up in Berlin gegründet. Die Geschäftsidee des Unternehmens ist es, dass zahlende Kunden über eine Smartphone-App über in verschiedenen Sporteinrichtungen wie zum Beispiel in Boulder-, Fitness- und Tanzstudios einchecken. Nach rbb|24-Informationen sind rund 100.000 Menschen in Berlin Mitglied bei dem Fitness-Anbieter.