Wohnungsbau nach Erbbaurecht kommt in Berlin nicht in Schwung

"Ich trinke hier in Gedanken schon jeden Tag meinen Kaffee auf der Terrasse", erzählt Andrea Sunder-Plassmann aus dem Vorstand der POI-Genossenschaft. "Das Haus ist fertig geplant, die Firmen stehen in den Startlöchern und wir könnten sofort anfangen zu bauen." Doch es geht nicht voran. Denn die Genossenschaftler sind bei der Finanzierung des Projekts auch auf Fördermittel der Berliner Landesbank IBB angewiesen. Denn das Eigenkapital, dass die Mitglieder aufbringen können, reicht allein nicht zum Bauen.

Wie im Dornröschenschlaf schlummert das Grundstück unweit der Bahntrasse in Berlin-Steglitz - dabei sollten hier schon längst Baugerüste stehen. Stattdessen blühen Fliedersträucher und Forsythien auf dem Areal, auf dem eine kleine Gruppe von Genossenschaftlern schon seit vielen Jahren ein Mehrgenerationenhaus mit 16 Wohnungen bauen will.

Die Gründe für die Verzögerungen sind vielfältig: So passte zum Beispiel das neuartige Konzept der veränderbaren Grundrisse nicht zu den Richtlinien der Berliner Wohnungsbauförderung. Die Förderbank IBB will immer wieder neue Nachweise, zum Beispiel für die Finanzierung. "Wir kriegen eine Liste mit Anforderungen - dann arbeiten wir die ab. Und dann kommt erstmal ein langes Schweigen. Und dann kommt irgendwann die nächste Liste, was jetzt noch zu tun ist", berichtet die Architektin. Viele Mitglieder der Genossenschaft seien inzwischen erschöpft.

Ulf Heitmann, Sprecher vom "Bündnis junge Genossenschaften" wundert sich nicht über die magere Bilanz. Denn Verfahren, die sich jahrelang hinziehen, seien die Regel. "Die Folge ist, dass die Kosten davongaloppieren und Erbbaurechtsnehmer aussteigen", sagt Heitmann. Außerdem würden die zuständigen Behörden nicht richtig miteinander kommunizieren: "Die fehlende Kommunikation führt dazu, dass der Fördernehmer wie Hase und Igel hin und her läuft und versucht, die Bedingungen zu erfüllen. Und dann bekommt er zu hören, dass es so nicht geht. Aber wie es gehen kann, hört man leider nicht in diesen Gesprächen."

In Hamburg dagegen sieht die Bilanz besser aus. Seit 2021 werden dort landeseigene Flächen vorrangig im Erbbaurecht vergeben. Es gebe eine konstruktive Zusammenarbeit der Freien Hansestadt Hamburg und der Förderbank mit den Bauherren, erklärt Matthias Diekhöner von der Hamburger Genossenschaft mgf Gartenstadt Farmsen. Innerhalb von drei Jahren kann die Genossenschaft im Stadtteil Farmsen 275 Wohnungen bauen, mit Einstiegsmieten von 6,70 Euro pro Quadratmeter. "Allen Beteiligten war klar, dass wir sozialen Wohnungsbau in Hamburg brauchen", sagt Diekhöner im Interview mit dem rbb: "Es war ein sehr kooperatives Miteinander, was am Ende dazu geführt hat, dass wir als Unternehmen auch in so kurzer Zeit diesen Bau errichten konnten."

Ulf Heitmann, von den "Jungen Genossenschaften" kann sich noch an Zeiten erinnern, in denen genossenschaftliche Bauprojekte auch in Berlin schnell und unkompliziert gingen: "In den 90er Jahren gab es einen Beauftragten für die Förderung direkt in der Förderstelle in der Senatsverwaltung", sagt Heitmann. "Dort wurde dann in einem sehr schnellen Verfahren die Förderzusagen erteilt. Und da müssen wir wieder hinkommen."

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung schreibt rbb24 Recherche, dass Verbesserungen geplant seien: "Aktuell erfolgte sowohl eine Optimierung der Verfahrensstruktur sowie eine Reduzierung der einzureichenden Unterlagen."



Für die Genossenschaftsmitglieder in Steglitz läuft derweil die Zeit ab, sie brauchen eine schnelle Lösung. "Wir haben eine Million Euro als Eigenkapital eingebracht und in die Planung investiert“, erzählt Inka Drohn. Das Geld hätten die Familien sich entweder geliehen oder es seien die eigenen Ersparnisse. "Und da kann man sich vorstellen, dass es für die Familien eine große Katastrophe wäre, wenn das Projekt jetzt scheitern würde." Noch wollen sie nicht aufgeben, aber allmählich kommen die Familien an ihre Grenzen.