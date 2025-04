Der Absturz an den Aktien-Börsen geht zu Wochenbeginn beschleunigt weiter. Nach dem Einbruch in Asien folgt am Montagmorgen auch der Deutsche Aktien-Index (Dax) mit einem enormen Kursrutsch.

Der in Berlin ansässige Online-Broker Trade Republic war zwischenzeitlich nicht erreichbar. Bei der Finanz-App meldeten am Morgen Tausende Nutzer Probleme, unter anderem hatte es Schwierigkeiten beim Einloggen und Abrufen von Kontoständen gegeben, wie auf der Website "Allestörungen" gemeldet wurde [allestörungen.de].

Bereits am Sonntag hatten Anwender Probleme mit der App gemeldet, wie mehrere Medien berichten. Ein Sprecher von Trade Republic bestätigte dem Magazin "Gründerszene" des "Business Insider", dass "es kurz zu Verzögerungen bei der Ausführung von Krypto-Sparplänen" gekommen sei. Zu den Ausfällen und Problemen am Montag machte das Unternehmen bislang keine Angaben.