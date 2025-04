toberg Donnerstag, 03.04.2025 | 15:52 Uhr

>"Denn am Ende zahlen das auch die Verbraucher in den USA drauf wenn die US Importe durch die Zölle teurer werden."

Und er denkt im Ernst, dass gleich tausende Fabriken in den USA hochgezogen werden, um die Importwaren im eigenen Land mit eigenen Arbeitskräften zu produzieren... Wie dämlich ist das denn? Das dauert 1. schon ne Weile, wenn überhaupt und 2. müssen diese Investitionen dann auch wieder rauskommen und die Waren sind dann mind. gleich teuer wie die Importe mit Zöllen.

Da die Amis schon immer in ihrer eigenen Weltblase gelebt haben und jetzt noch vielmehr, werden wir wohl in Zukunft immer mit solchen grenzdebilen Staatsführern dort zu tun haben. Da hilft nur so weit es geht unabhängig machen in Europa.