US-Präsident Donald Trump hat neue Handelszölle gegen Dutzende Länder verhängt. Es wird erwartet, dass die Europäische Union mit Gegenmaßnahmen reagiert. Was könnte dann teurer werden? Welche häufig gekauften Waren sind "Made in USA"? Von Yasser Speck

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat Handelszölle gegen Länder weltweit erlassen. Waren, die aus der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten exportiert werden, werden nun mit einem Zoll in Höhe von 20 Prozent belegt [ tagesschau.de ].

Deutschland importiert aber auch viele Arzneimittel im Ausland - am meisten aus den USA. Im Jahr 2023 kaufte Deutschland Pharmazeutika aus den USA im Wert von rund 12 Milliarden Euro. Diese landen dann auch in Berlin und Brandenburg in den Apotheken und Praxen.

In Internetforen rufen Bürgerinnen und Bürger aus der EU inzwischen auch zum Boykott US-amerikanischer Supermarkt-Produkte auf, um die europäische Wirtschaft zu stärken. So zum Beispiel auf der Plattform Reddit: Dort findet sich eine Gruppe mit dem Namen "Buy from EU" (deutsch: "Kauft von der EU") mit über 200.000 Mitgliedern. Dort werden beispielsweise Fotos von Chips-Packungen von US-Herstellern gezeigt, um kenntlich zu machen, welche Waren aus den USA kommen und so Kundinnen und Kunden vom Kauf abhalten. Solch ein Boykott könnte - wenn er denn flächendeckend gemacht würde - durchaus Auswirkungen auf amerikanische Unternehmen haben. Doch nicht jeder Boykott entfaltet diese Wirkung.

Der Wirtschaftswissenschaftler Stadtmann sieht in manchen Boykott-Aufrufen einen eher symbolischen Akt, denn: "Das Konzentrat für die Coca-Cola, die bei uns verkauft wird, wird in Deutschland hergestellt und produziert", erklärt er. "Ein Boykott hätte also keine Auswirkungen auf Zölle. Boykottiere ich den McDonalds um die Ecke, dann trifft das ein deutsches Unternehmen und deutsche Mitarbeiter, da es ein Franchise-Unternehmen ist."