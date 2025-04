Der Berliner Spitzenkoch Tim Raue (51) eröffnet Anfang Juni sein neues Restaurant im berühmten Fernsehturm der Hauptstadt. Es soll am 3. Juni unter dem Namen "Sphere Tim Raue" seine Türen öffnen, wie es in einer Ankündigung hieß.

Raue wurde 1974 in West-Berlin geboren, wuchs in Kreuzberg auf und begann seine Kochkarriere im Alter von 17 Jahren. Seine Restaurants erhielten in der Vergangenheit Michelin-Sterne, im Jahr 2007 kürte ihn der Restaurantführer Gault-Millau zum Koch des Jahres. Raue betreibt neben drei Brasserien die Restaurants eines Kreuzfahrt-Anbieters und tritt in zahlreichen TV-Sendungen als Koch oder Juror auf.