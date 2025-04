In der aktuellen Tarifrunde des Kfz-Handwerks gehen die Warnstreiks in Berlin in dieser Woche weiter. Bis Donnerstag sollen nacheinander Standorte von Renault, BMW und Mercedes-Benz bestreikt werden, wie die IG Metall am Montag mitteilte.

Am Montag ist demnach das Renault-Autohaus in Tempelhof betroffen, am Dienstag folgt die Mercedes-Benz-Niederlassung in der Rhinstraße in Marzahn, am Mittwoch die BMW-Niederlassung am Kaiserdamm in Charlottenburg und am Donnerstag Mercedes-Benz am Salzufer in Charlottenburg.

Nach Angaben der Gewerkschaft haben sich in der vergangenen Woche etwa 270 Beschäftigte in Autohäusern und Werkstätten in Berlin an Warnstreiks beteiligt.