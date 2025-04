Ben Berlin Freitag, 25.04.2025 | 15:08 Uhr

Diese Fahrräder werden zu einem großen Teil wieder in ihre vorgesehenen Stationen zurückgestellt und bieten mit 1€/30min die günstigste Alternative der Fortbewegung. Ich find es es sehr schade, auch wenn ich es nur 4-5 mal genutzt habe. Wäre schön wenn man die Stationen in frei verfügbare Fahrradständer umwandelt.

Das System in Barcelona gefällt mir auch sehr gut. Ca. 50€ im Jahr für eine Flatrate + 50 ct für eine E-Bike-Fahrt und kein Freies abstellen erlaubt. Aber die Stadt ist auch nur ein Bruchteil der Größe von Berlin, was von Vorteil ist.