Mehrere Schokoladenhersteller haben in den vergangenen Monaten die Preise für ihre Produkte erhöht. Der Schokoladenhersteller Ritter um etwa 30 Prozent, Lindt & Sprüngli aus der Schweiz, die unter anderem die ikonischen Osterhasen herstellen, um 6,3 Prozent - und nun sollen die Preise zweistellig steigen.

Ob Hasen, Eier oder Lämmer: Zu Ostern ist gefühlt alles aus Schokolade. Doch leider sind die Preise für Schokolade in den letzten Monaten stark gestiegen. Die sogenannte "Schoko-Inflation" belastet über die Feiertage die Geldbeutel der Verbraucher.

Auch das Berliner Schokoladenhaus Rausch spürt die Auswirkungen des weltweiten Preisniveaus und erhöht seine Preise ab dem 1. Mai. "Gleichzeitig sind wir deutlich unabhängiger vom volatilen Weltmarkt als viele Handelsmarken – und das aus einem klaren Grund: Unsere Schokoladen werden ausschließlich aus Edelkakao hergestellt, den wir direkt von Kakaofarmerinnen und -farmern in den Ursprungsländern beziehen – ohne Zwischenhändler, ohne Spekulation über die Kakaobörsen in New York oder London", sagt Buse.

Gemeint sind die New York Cocoa Futures Exchange und die Londoner Intercontinental Exchange - die wichtigsten Kakaobörsen der Welt. Dort werden nicht nur Kakaobohnen verkauft und Preise basierend auf Angebot und Nachfrage festgelegt sondern auch Derivate gehandelt, die es Händlern ermöglichen, sich gegen Preisrisiken abzusichern.

Und das scheint angesicht der sich häufenden Missernten der Kakaobohne in Westafrika aufgrund von Hitzewellen dringender denn je. Eine Studie der Organisation World Weather Attribution (WWA) aus dem vergangenen Jahr zeigt eindrücklich, dass diese Hitzewellen, die der Kakaoernte schadeten, Westafrika um vier Grad wärmer gemacht haben - und höchstwahrscheinlich auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen sind [guardian.com].