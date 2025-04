Mit erfundenen Arbeitsverhältnissen und Briefkastenfirmen verschaffen sich organisierte Tätergruppen Zugang zu staatlichen Leistungen. Der Schaden für die gesetzlichen Sozialkassen geht jährlich in die Millionen. Von A. Bartocha und S. Goldau

Mit solchen Konstellationen hat der Berliner Fachanwalt für Insolvenzrecht Joachim Heitsch regelmäßig zu tun. Im Gespräch mit rbb24 Recherche bestätigt er, dass es sich bei dem Fall um ein inzwischen weit verbreitetes Problem handelt: "So was passiert laufend. Man kann sagen, dass das inzwischen ein Mengenphänomen ist."

Im Herbst 2019 beurkundet ein Berliner Notar den Wechsel des Gesellschafters und Geschäftsführers einer Immobilienfirma. Die Firma ist überschuldet, das Unternehmen faktisch zahlungsunfähig, ein regulärer Geschäftsbetrieb nicht mehr erkennbar. Der neue Verantwortliche: ein polnischer Staatsbürger, der bislang noch nie als Unternehmer in Erscheinung trat. Ein sogenannter "Strohmann". Er ist nun für die Firma verantwortlich und haftet für alle Schulden.

Obdachlos, alkoholkrank - und gleichzeitig Geschäftsführer eines deutschen Unternehmens: Mit "Strohleuten" verursachen Kriminelle Schäden in Milliardenhöhe. Ermittlern zufolge boomt das Modell. Von Adrian Bartocha und Jan Wiese

Heitsch warnt: Sogenannte "insolvente Firmenhüllen" wie die der Berliner Immobilienfirma werden nicht nur eingesetzt, um Insolvenzverfahren hinauszuzögern, sondern auch gezielt für alle möglichen Arten von Sozialbetrug genutzt. Eine weitere Masche beschreibt Heitsch so: "Sie melden auf eine GmbH, die schon pleite ist, mal eben 30 Arbeitnehmer an, zahlen aber keinen Pfennig an Sozialversicherungsbeiträgen."

Genau das geschieht im Fall der eingangs erwähnten Berliner Immobilienfirma. Kriminelle Hintermänner des verschwundenen Strohmanns melden über das Unternehmen rund 40 Scheinbeschäftigte bei insgesamt neun Krankenkassen an – auf Basis gefälschter Arbeitsverträge. Später stellt sich heraus: Die gemeldeten Personen arbeiten nicht, viele halten sich im Ausland auf, manche sind gar nicht auffindbar. Sozialbeiträge werden keine abgeführt – nach rbb-Recherchen über Jahre hinweg. Trotzdem haben die angeblich Beschäftigten Anspruch auf Leistungen aus der Sozialversicherung: Kranken- und Arbeitslosengeld.

Kommt es beispielsweise zu einer Krankschreibung, kann der angebliche Arbeitgeber sogar die Erstattung der Lohnfortzahlung beantragen – obwohl er nie Beiträge gezahlt hat. Die angeblich Beschäftigten haben natürlich auch Anspruch auf ärztliche Behandlung.

Die Beitragsschulden der Immobilienfirma belaufen sich nach rbb-Recherchen auf rund 900.000 Euro. Erst drei Jahre nach der Übergabe an den polnischen Geschäftsführer stellt die AOK Nordost einen Insolvenzantrag.