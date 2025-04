Baubranche setzt in der Wohnungsbaukrise auf neue Bundesregierung

Wohnungsbautag in Berlin

Do 10.04.25 | 17:08 Uhr | Von Johannes Frewel

Kaum hat die kommende Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag präsentiert, werden Hoffnungen in der Baubranche geweckt. Mit sinkenden Standards könnten Baukosten gesenkt werden. Denn bundesweit fehlen eine halbe Million Wohnungen. Von Johannes Frewel

Einfachere Baustandards, verlässliche Förderprogramme, geringere Mehrwertsteuern und mehr Bauland: Das Verbändebündnis Wohnungsbau fordert von der künftigen Bundesregierung ein Maßnahmebündel, um den kriselnden Wohnungsbau wieder anzukurbeln. Der Wohnungsbau ist seit Jahren auf Talfahrt. Gestiegene Zinsen und energetische Anforderungen machen Wohnungsbau oft nicht mehr rentabel. Beim Wohnungsbautag in Berlin wird diskutiert, wie sich die Trendwende beim Wohnungsbau erreichen lässt.

Bundesweit fehlten aktuell bereits 550.000 Wohnungen, die Zahl der Baugenehmigungen sinke, heißt es in einer Studie, die am Donnerstag beim Wohnungsbautag präsentiert wurde. Durch anspruchsvollere Bauvorschriften sowie den Zinsanstieg hätten sich die Finanzierungskosten je Quadratmeter Neubau in den vergangenen Jahren etwa verzweieinhalbfacht.

Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW) resümiert, wegen massiv gestiegener Baukosten hätten 70 Prozent der Wohnungsunternehmen den Neubau bereits eingestellt. Er fordert deshalb: "Wir brauchen eine Veränderung des Baugesetzbuches, dass es schneller und einfacher wird, Bauland neu auszuweisen. Ohne dieses neue Bauland wird es nicht klappen." Die Anforderung an den Bund sei deshalb, seine Förderung künftig nicht als Spitzenförderung "für besonders tolle Bauten zu machen", sagt Gedaschko und fährt fort: "Sondern das, was Regelstandard ist, zu fördern, um damit tatsächlich den bezahlbaren Wohnraum in größerer Menge wieder auf den Wohnungsmarkt bringen zu können."