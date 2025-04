Der zweitägige Streik der Charité-Tochter CFM für eine bessere Bezahlung ist nach Gewerkschaftsangaben am Freitagmorgen beendet worden. Verdi erhöht jedoch den Druck vor dem geplanten Verhandlungstermin am 25. April und kündigte gleich die nächste Aktion an: Für Dienstag rief die Gewerkschaft die Beschäftigten erneut mit Beginn der Frühschicht zum Streik auf. Dieser soll bis zum Ende der Nachtschicht am Freitagfrüh gehen.

"Die Kolleginnen und Kollegen wollen zeigen, dass sie ein verhandelbares, vernünftiges Angebot erwarten", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Gisela Neunhöffer. Bislang gebe es kein Angebot in dem den seit längerem schwelenden Tarifstreik.

An dem aktuellen Streik haben sich nach Angaben der Gewerkschafterin pro Tag jeweils etwa 600 Beschäftigte an der Aktion beteiligt. Trotz einer Notdienstvereinbarung sei es nach den Rückmeldungen, die ihr vorlägen, zu Einschränkungen etwa bei der Essensversorgung, der Reinigung von Operations-Instrumenten und bei Krankentransporten gekommen.