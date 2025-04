Die Fahrer sind daher in gewissen Situationen gezwungen, ihren Lkw rechtswidrig abzustellen. Sie parken deshalb mitunter auch auf dem Standstreifen oder blockieren Pkw-Parkplätze. Teils werden die Fahrzeuge auch in den Ein- und Ausfahrten abgestellt.

Erst am Dienstagabend war es auf dem Ratsplatz Schwielowsee an der A10 zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Pkw fuhr in einen Lastwagen, der am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte. Die beiden Kfz-Insassen starben.

In Brandenburg stehen sechs Rastplätze an der A2 und der A10 im Fokus, darunter ist auch der Parkplatz Am Fichtenplan im Landkreis Dahme-Spreewald. Dort wurden am Tag der Zählung 117 Lastwagen abgestellt, zugelassen ist er für 75 Lkw. "Die meisten Rastplätze sind schon um 20 Uhr überbelegt", so Fleischhauer. Das zeigte sich auch in Michendorf (Potsdam-Mittelmark).

Dort ist Platz für mehr als 100 Lastwagen, aber dennoch zu wenig. Die Lastwagen standen bei der Begehung des ACE kreuz und quer, auch in verbotenen Zonen. "Wir wollen auf die Zustände hinweisen, und nicht die Lkw-Fahrer als Deppen dastehen lassen, sie leiden", berichtete Fleischhauer weiter.