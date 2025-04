Brandenburger Montag, 14.04.2025 | 16:07 Uhr

"Umweltnetzwerk "Beyond Fossil Fuels"" Interessant, welche NGO da so vom rbb als seriöse Quelle zitiert wird:

(https://beyondfossilfuels.org/about-us/who-we-are/)

"The Secretariat is funded by the European Climate Foundation, ClimateWorks, the Schwab charitable foundation and ClimateBreakthrough. It is legally a part of Climate Action Network Europe, which is based in Brussels. The campaign has close ties with Beyond Coal campaigns in the U.S., Australia, Korea and Japan."

Greenpeace ist auch eher als stark subjektiv und anderweitigen Interessen einzuordnen und weniger als Umweltorganisation - könnten Journalisten aber wissen.

Warum läßt sich der rbb immer wieder politisch instrumentalisieren? War der Fall Gelbhaar nicht Lehre genug für den rbb?