"Wir bewegen uns damit wieder in Richtung der Zahlen des Vor-Corona-Niveaus", sagt Alexander Lottis, der im Juli 2024 als erfahrener Krankenhaus-Sanierer nach Neuruppin kam. Dafür baut die Uni-Klinik auch ihr medizinisches Leistungsangebot aus. Allein innerhalb des ersten Halbjahres werden sechs neue Chefärzte an die Klinik kommen bzw. sind es bereits. Davon profitieren etwa die Rettungsstelle, die Radiologie und die Kardiologie.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen zeigt der eingeschlagene Sanierungskurs Wirkung. "Aber es sind vor allem die Patienten, die uns wieder ihr Vertrauen schenken. Wir können in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich steigende Patientenzahlen verzeichnen", sagt Lottis. Das betreffe alle Bereiche des Krankenhauses, also sowohl die ambulanten Angebote als auch die Stationen. Demnach gab es allein im stationären Bereich ein Plus von 300 Patienten, bis Jahresende sollen 2.500 Patienten mehr versorgt werden, als in den Planungen vorgesehen.

Außerdem wurden erfolgreiche Verhandlungen mit den Krankenkassen geführt zu den offenen Außenständen – immerhin 25 Millionen Euro – und auch der kürzlich erzielte Tarifabschluss mit der Gewerkschaft Verdi helfe bei der Entwicklung. "Das, was wir mit den Gewerkschaften verhandelt haben - und das war auf beiden Seiten nicht leicht - gibt uns die Luft im Sanierungszeitraum bis Ende 2027, um uns wirtschaftlich wieder gesund aufzustellen", so Lottis.

Die Stabilisierung ermögliche auch wieder stärkere Investitionen in das Krankenhaus. "Wir müssen auf der einen Seite für unsere Patientinnen und Patienten, aber auch als Arbeitgeber attraktiv sein und noch weiter werden. Das schaffen wir, wenn wir unseren Anspruch auch infrastrukturell unterfüttern", erklärt Alexander Lottis seine Pläne.

In den nächsten zwölf Monaten sollen so allein 15 Millionen Euro investiert werden. Dabei gehe es um den Bau eines neuen Hybrid-Operationsaals, die Anschaffung eines modernen "Da-Vinci-OP-Roboters", der Einrichtung zweier neuer Herzkatheter-Messplätze und der Sanierung von Klinikgebäuden etwa für eine Station für Schmerzpatienten. Die Finanzierung laufe dabei über Förderungen des Landes Brandenburg. "Wir bekommen wie jedes Krankenhaus Fördermittel durch das Land und haben einen Fördermittelbestand von über 20 Millionen Euro. Dieser ist in den vergangenen Jahren nicht in dem Maße verbraucht worden und gibt uns jetzt Gelegenheit das nachzuholen", erläutert Lottis.

Voraussichtlich im Sommer soll der Jahresabschluss für 2024 vorliegen. Der Klinik-Sanierer will dann Gespräche mit den Banken suchen, um weitere Investitionen am Klinik-Standort anstoßen zu können. Insgesamt gehe es dabei um 30 Millionen Euro. Lottis will damit die Kinderklinik mit ihren 30 Betten und das Haus B sanieren lassen, in dem in den vergangenen Jahren Flüchtlinge untergebracht waren. Er sei optimistisch, dass die Gespräche erfolgreich sein werden, auch weil im Klinik-Konzern neue Tools eingeführt worden seien, mit denen nun monatlich die wirtschaftliche Entwicklung ausgewertet werden könne.