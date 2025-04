Zwar halte der Betrieb an einem Umbau mit einem anvisierten Personalabbau fest. Doch eine Verlagerung der Produktion von Golßen nach Schöneiche sei damit vom Tisch, teilte das Brandenburger Wirtschaftsministerium am Montagabend mit.

Die Spreewaldgurke kommt weiterhin aus Golßen und der Produktionsstandort in Dahme-Spreewald bleibt erhalten. Das ist das Ergebnis eines Spitzengesprächs am Montag vor Ort unter anderem zwischen Wirtschaftsministerium, dem Landkreis, kommunalen Vertretern und sowie Firmenvertretern der Spreewaldkonserve Golßen GmbH.

Die Spreewaldgurke ist eine Institution - nun stellt der größte Hersteller die Produktion in Golßen ein. 220 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Zukünftig soll in Golßen nur noch die Logistik abgewickelt werden.

Konservenhersteller stellt Spreewaldgurken-Produktion in "Gurkenstadt" Golßen ein

Die Spreewaldkonserve hatte zu Jahresbeginn angekündigt, die Gurkenproduktion wegen schwieriger Marktbedingungen in Golßen aufzugeben. Nach Werksangaben schreibt die Spreewaldkonserve GmbH seit Jahren rote Zahlen. Das liege unter anderem an gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen, sowie an der gesunkenen Nachfrage.

Auch die negativen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie den Ukraine-Krieg würden eine Rolle spielen. Man wolle sich ab 2026 auf das Werk in Schöneiche (Dahme-Spreewald) konzentrieren. Ab kommendem Jahr sollten rund 220 Stellen in Golßen gestrichen werden. Wie es hieß, sollte das Gurkenwerk in Golßen künftig nur noch zur Erntezeit mit Unterstützung von Saisonkräften betrieben werden. Daraufhin kam es zu Protestaktionen der Mitarbeiter.