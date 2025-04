Red Bull und Rauch hatten vor zwei Jahren den Baruther Mineralwasserhersteller Brandenburger Urstromquelle gekauft. So konnte die Schließung des Werks in Baruth/Mark, einer Kleinstadt mit rund 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, verhindert werden; rund 300 Arbeitsplätze wurden so erhalten. Seitdem wird in Baruth nicht mehr nur Mineralwasser abgefüllt, sondern es werden auch Energydrinks für Red Bull produziert.

Deutschland ist für Red Bull mit einem Absatz von über 700 Millionen Dosen jährlich ein wichtiger Markt - wie viele davon in Baruth abgefüllt werden, ist nicht bekannt. Es ist aber klar, dass die Produktion vor Ort durch die Neuerungen mehr als verdoppelt werden soll. Im Zuge dessen wird auch mehr Grundwasser benötigt.