Indigo Indigo Brandenburg Dienstag, 29.04.2025 | 19:28 Uhr

Gleis 8 in Wannsee ist Schikane der DB gegen ODEG und Reisende gleichermaßen. Dabei wäre es möglich, den Tunnel zu öffnen und einen ordentlichen Bahnsteig zu bauen.

Dass die RB37 überflüssig ist, sehe ich nicht, auch wenn der Zug oftsehr leer ist. Die RB37 ist ja der Ersatz für den RB23, der eine andere Linienführung bekommen hatte. Das Schienennetz um Potsdam ist sehr speziell und nicht optimal. Leider hat die Lage des HPI eine Verbindungskurve der Dessauer Bahn in Richtung Potsdam unmöglich gemacht.

Was kurzfristig helfen würde, wäre bessere Abfahrzeiten (was in Wannsee wegen hoher Auslastung schwierig ist) und eine Verlängerung nach Potsdam Hbf, von dort dann weiter als RB23.