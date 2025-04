schatzkästchen Freitag, 04.04.2025 | 13:54 Uhr

Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Also in meinem Berufsleben hätte ich auch Kinder/Jugendliche oder später Erwachsene da sitzen lassen sollen: Ich streike für bessere Entlohnung.... Was da mit den Kinnigs wird - nicht meins. Seht zu , wo ihr bleibt?

Wenn die BVG anschließend noch Fahrgäste haben will/möchte - dann sollte man sich jetzt entscheiden. Viele Ältere Leute , die sich eh in Cafe setzen können, bleiben ganz zu Hause und beantragen dann die Leistungen einer guten Fee? Und sollen das auch noch bezahlen? Wo bleibt die Verantwortung für die Förderung des ÖPNV - bitte der "Taxe me now"-Bewegung zuhören und das von allen oberen Zehntausend einfordern, so dass es für Manni/oder Herta, die Busfahrer und Rentner/in Elli oder Heinzi, dem sympathischen Oldie aus der ersten Etage noch reicht! Die haben auch alle gearbeitet!