Ab Herbst für Ärzte verpflichtend - Elektronische Patientenakte soll Ende April bundesweit starten

Di 15.04.25 | 20:28 Uhr

picture alliance / Jörg Carstensen Audio: rbb24 Inforadio | 15.04.2025 | Dietrich Karl Mäurer | Bild: picture alliance / Jörg Carstensen

Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April bundesweit von Patient:innen genutzt werden können. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach angekündigt. Computerfachleute hatten während erster Tests vor Sicherheitslücken gewarnt.

Die elektronische Patientenakte (ePA) soll ab Ende April in ganz Deutschland genutzt werden können. Das geht aus einem Brief des scheidenden Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) hervor, der am Dienstag bekannt wurde. Ab Oktober dann sollen Arztpraxen und Kliniken verpflichtet sein, die Akte zu nutzen.



Gerichtet ist der Brief an die Digitalagentur Gematik, die das digitale Gesundheitssystem entwickelt.



Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen für die E-Akte umgesetzt seien. Computerspezialisten und verschiedene Organisationen aus dem Gesundheitswesen hatten vor dem Start in den Modellregionen vor Sicherheitslücken gewarnt. Unbefugte könnten demnach Zugriff auf alle E-Akten bekommen.

dpa/Juanma Cuevas Betrug im Gesundheitswesen - Millionenschäden durch gefälschte Rezepte und falsche Abrechnungen Im Gesundheitsbereich wird immer mehr betrogen. Das zeigt ein Bericht des Spitzenverbandes der Krankenkassen. In den Jahren 2022 und 2023 ging es um mehr als 200 Millionen Euro.

Akte für Diagnosen und eigene Aufzeichnungen

Die elektronische Patientenakte soll Versicherte ein Leben lang begleiten. In dem digitalen Speicher sollen etwa Arztbriefe, Befunde, Laborwerte und verordnete Medikamente gesammelt werden. Zugriff bekommen Praxen, Kliniken und Apotheken, wenn die Versicherten ihre Krankenkassenkarte in deren Lesegerät stecken.



Über die Smartphone-App ihrer Krankenkasse können die Versicherten Zugriffsrechte widerrufen oder selbst festlegen, welche Mediziner wie lange Einsicht bekommen sollen. Auf diese Weise können sie auch Dokumente in die E-Akte hochladen, zum Beispiel selbst geführte Blutdruck-Tagebücher oder wichtige Diagnosen aus der Vergangenheit.



dpa/Daniel Vogl Fragen & Antworten - Elektronische Patientenakte ab Mitte Januar: Das ändert sich Ärzte benötigen möglichst viele Informationen über ihre Patienten, etwa im medizinischen Notfall. Doch die liegen selten vor. Die elektronische Patientenakte (Epa) soll Abhilfe schaffen. Doch wie sind Nutzen und Risiken?

Ärzte müssen Akte ab Oktober nutzen

Bisher wird die elektronische Patientenakte noch in drei Modellregionen getestet: Hamburg und Umland, Franken und Teile Nordrhein-Westfalens. Seit 15. Januar wurde aber schon für 70 Millionen der gut 74 Millionen gesetzlich Versicherten in ganz Deutschland eine elektronische Patientenakte von ihrer Krankenkasse angelegt.



Ab 29. April sollen Versicherte die elektronische Patientenakte dann in ganz Deutschland nutzen können. Die Nutzung ist freiwillig - nach dem Motto: Alle bekommen eine E-Akte, außer man widerspricht aktiv.



Bis Oktober können Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, ob sie die elektronische Akte nutzen wollen. Danach müssen sie sie einsetzen, heißt es in Lauterbachs Brief.

Sendung: rbb24 Inforadio, 15.04.2025, 21:00 Uhr