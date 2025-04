EU sagt finanzielle Hilfen für Tierbetriebe in Brandenburg zu

Landwirte in Brandenburg, die von der Maul- und Klauenseuche betroffen waren, können auf finanzielle Unterstützung durch die EU hoffen. Die EU-Kommission hat entsprechende Hilfen auf Antrag des Bundesagrarministeriums zugesagt, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Unterstützt werden sollen Milchviehbetriebe in den Sperr- und Überwachungszonen sowie alle schweinehaltenden Betriebe.

Die betroffenen Bauern könnten nun aufatmen, sagte der geschäftsführende Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne). "Für sie sind die finanziellen Hilfen wichtig, um weitermachen zu können", sagte der scheidende Minister. Es sei immer sein Ziel gewesen, dass kein Betrieb wegen der Seuche aufgeben müsse.