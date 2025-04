Umfragen zufolge überlegt fast jeder Dritte, der Reisepläne für die USA hatte, diese nicht doch zu ändern. Seit März sind nach vorläufigen Zahlen der US-Regierung bereits fast zwölf Prozent weniger Touristen in die USA eingereist: aus Dänemark kamen demnach 34 Prozent, aus Deutschland 28 Prozent weniger Reisende [trade.gov] . Dabei war die Zahl internationaler Besucher in den USA im vergangenen Jahr noch stark gestiegen. Es war erwartet worden, dass die Zahl der Besucher aus dem Ausland auf Vor-Corona-Niveau steigen könnte.

Die Unsicherheiten durch die neue US-Politik könnten sich nach Angaben der BER-Leitung negativ auf den Flughafenbetrieb in Berlin und Brandenburg auswirken. Hintergrund sind die Meldungen über verschärfte Einreiseverfahren an US-Flughäfen oder die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.

Das Hin und Her von Donald Trump bei den Zöllen sorgt auch für ein Hin und Her an den Börsen - und für Schweißperlen auf der Stirn so mancher Anleger. Wozu Verhaltensökonom Hartmut Walz rät.

Reservierungssysteme reagieren mit sinkenden Ticketpreisen auf geringere Nachfrage - Tickets gibt es plötzlich zum Discount-Preis: Flüge sind für weniger als 300 Euro aus Deutschland nach New York und zurück zu haben. Ein weiterer Grund dafür ist auch der schwächere Dollar.



Was Fluggäste erfreuen dürfte, ist jedoch für die Airlines ein Problem: Sie fürchten um die Rentabilität der Flugangebote. Aletta von Massenbach, Chefin am Berlin-Brandenburger Flughafen BER, erklärte gegenüber dem rbb dazu: "Wir sind im engsten Austausch mit den Fluggesellschaften, die direkt USA anbieten - das sind bei uns United, Delta und North, die den BER mit New York verbinden -, weil das natürlich für uns auch eine große Auswirkung haben würde, wenn dann tatsächlich die Menschen sagen 'Wir fliegen jetzt nicht mehr in die USA'."