Bei einem Abstimmungstermin der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) am Donnerstag konnte die drohende Insolvenz der Krankenhäuser in Angermünde und Prenzlau (Uckermark) abgewendet werden. Außerdem werden die Einrichtungen in ihrer jetzigen Struktur als Krankenhäuser der Grundversorgung erhalten bleiben, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Gesellschafter, der Landkreise Barnim und Uckermark und der Stadt Eberswalde.

Der Landkreis Uckermark stelle zunächst zwei Millionen Euro bereit, um die wirtschaftliche Stabilität des Medizinisch-Sozialen-Zentrums (MSZ) wieder herzustellen, hieß es es. Das Geld solle zeitnah fließen, sagte die Sprecherin des Uckermärkischen Landratsamts Ramona Fischer dem rbb.