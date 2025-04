In Berlin, Dresden und Leipzig ruft die Gewerkschaft IG Metall in dieser Woche zu Warnstreiks auf. In Berlin sind am Dienstag voraussichtlich Iveco Nordost und MAN Truck and Bus in Berlin-Spandau von Arbeitsniederlegungen betroffen.

Vor der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im Kfz-Handwerk versucht die IG Metall so den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Die IG Metall fordert unter anderem 6,5 Prozent mehr Entgelt und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 170 Euro.