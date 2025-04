Taschentuch Freitag, 18.04.2025 | 09:27 Uhr

Sorry, aber das ist kein vitales Gespräch. Eher ein typsiches Sorge Verbreiten vor etwas neuem, was in unser Leben, in unserem Alltag Einzug hält. Vor 25 Jahren kommentierte man des Internet ähnlich. Guuuuugelt bloß nichts, viel Müll was viele nicht kontrollieren. Verschwörungstheorien!!!!!! Kaum einer kontrollierts... Bla bla bla.

Was wir an KI derzeit wahrnehmen, ist der Eintritt in was neuem. Natütlich muss man mit einer gewissen Skepsis die Antworten sehen, wie bei allen Quellen egal welcher Herkunft. Wer das nicht tut, da spielt das woher die Information kam, keine Rolle. Ob KI oder fragwürdige andere Medien.