So 06.04.25 | 08:26 Uhr

Nach den Ziegen sind nun die Kühe auch weg: Das Ökodorf Brodowin hat wirtschaftliche Probleme. Der Hafermilch-Boom sowie gestiegene Kosten erschweren das Geschäft mit der Bio-Milchproduktion. Der Betrieb will aber auf ein weiteres Tierprodukt setzen.

"Wir sind kuhlos, weil wir es einfach nicht geschafft haben, Milchviehhaltung in die schwarzen Zahlen zu bringen", erklärte von Maltzan. "Da spielt natürlich auch die pflanzliche Milch eine große Rolle, aber auch die Frage, wie teuer es ist, unter unseren Bedingungen - hier im trockenen Brandenburg - Milchviehhaltung zu betreiben." Wiesen, Weiden oder Felder zu bewässern sei für viele Bauern unwirtschaftlich.

Die schwierige Wirtschaftslage des Betriebs "Ökodorf Brodowin" im nördlichen Barnim hält an. Nachdem im vergangenen Jahr der Betrieb seine Ziegen abgeben musste, ist nun der Kuhstall leer: Vor vier Wochen habe sich der Betrieb von seiner Milchkuh-Herde getrennt, sagte sein Geschäftsführer Ludolf von Maltzan dem rbb. Das Ökodorf Brodowin ist ein Demeter-Betrieb im gleichnamigen Ortsteil von Chorin.

Seit Ausbruch des Ukraine-Krieges war die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln deutlich gesunken. Zwar zeigt der Trend wieder nach oben. Bei Betrieben für Haltung und Schlachtung ist das aber noch nicht angekommen. In Oder-Spree drohen Schließungen.

Hafermilch und andere pflanzenbasierte Drinks werden immer beliebter. So hat sich der Pro-Kopf-Absatz von Milchersatzprodukten laut dem Institut der deutschen Wirtschaft zwischen 2018 und 2022 mehr als verdoppelt. Hafermilch macht dabei fast zwei Drittel des Gesamtumsatzes an Milchersatzprodukten aus. Gleichzeitig sank der Verbrauch von Kuhmilch auf den niedrigsten Wert seit 1991.

Das Ökodorf in Brodowin galt als Vorzeige-Projekt. Wegen der aktuellen Wirtschaftslage ist der Bio-Betrieb in Schwierigkeiten geraten. Nun musste man aus Kostengründen viele Tiere verkaufen. Darin sieht man im Ökodorf auch eine Chance.

Auch das Ökodorf Brodowin ist auf den Haferdrink-Trend aufgesprungen, produziert diesen Milchersatz aber bisher erst in geringem Umfang. Tierische Milch sieht der Geschäftsführer immer noch als wertvolles Produkt, wie er sagt. Deshalb fülle das Ökodorf auch weiterhin Milch ab und stelle andere Milchprodukte in seiner eigenen Molkerei her.

Der Rohstoff Ziegen- und Kuhmilch werde nur jetzt von anderen Biolandwirten zugekauft, sagte Josefine Knauschner vom Ökodorf: "Da gibt es einen Ziegenhof in Brodowin, einen weiteren Milchviehbauern in Serwest und ein, zwei andere Betriebe, die auch ihre Milch hierher liefern." So konnten die eigenen Kosten gesenkt werden, wie Knauschner sagte. Der Demeter-Hof werde sich nicht auflösen, sondern den Fokus auf andere Bereiche wie den Gemüse- und Ackerbau, den Lieferservice oder den Hofladen setzen.