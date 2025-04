Die Auftragslage ist gut, doch der Zughersteller Stadler angeschlagen. Eine Teilschließung des Berliner Werks in Pankow konnte abgewendet werden. Doch die Beschäftigten müssen Zugeständnisse machen.

Der wirtschaftlich angeschlagene Zughersteller Stadler wird bis 2032 weiter in Berlin-Pankow produzieren und keine Beschäftigten entlassen. Darauf haben sich der wirtschaftlich angeschlagene Konzern aus der Schweiz und die Gewerkschaft IG Metall in einem Tarifvertrag geeinigt, wie beide Seiten am Freitag mitteilten.

Die etwa 2.000 Beschäftigten müssen im Gegenzug mehr arbeiten: Die Wochenarbeitszeit erhöht sich vorübergehend von 38 auf 40 Stunden - ohne Lohnausgleich. In dem Werk in Pankow wird unter anderem die neue U-Bahn-Baureihe J/JK für die BVG gefertigt, die ab dem Spätsommer in Betrieb gehen soll.