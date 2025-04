Stromausfall in Spanien und Portugal betrifft auch Flüge am BER

Ein größerer Stromausfall in Teilen Spaniens und Portugals [tagesschau.de] hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr in Berlin und Brandenburg. Wie eine Sprecherin des Flughafens BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) dem rbb auf Nachfrage bestätigte, gibt es Einschränkungen bei Flügen nach Barcelona, Madrid und Lissabon.

Fluggäste müssten am Montagnachmittag mit Verspätungen rechnen. Die Passagiere werden gebeten, sich vorab bei ihrer Airline zu informieren.