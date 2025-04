Der Stromnetzbetreiber Stromnetz Berlin rechnet in den kommenden Jahren mit einem deutlich größeren Energiehunger in der Hauptstadt.

Deshalb plane das landeseigene Unternehmen in den kommenden fünf Jahren Investitionen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. In den vergangenen fünf Jahren seien 1,3 Milliarden Euro investiert worden.