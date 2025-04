Der Tarifkonflikt habe es in sich gehabt, sagte Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), der für die BVG als Schlichter im Einsatz war. Die Verhandlungstage seien "von vielen Aufs und Abs gekennzeichnet" gewesen. Es sei "bis zur letzten Minute" verhandelt worden.

Im Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) haben die externen Schlichter und die Tarifparteien einen Vorschlag für eine Einigung erarbeitet. Das teilte die Schlichtungskommission am Montag mit.

Im erstarrten Tarifkonflikt bei den Berliner Verkehrsbetrieben startet am Freitag ein Schlichtungsverfahren. Bodo Ramelow verhandelt für Verdi, Matthias Platzeck für die BVG. Während der Verhandlungen besteht eine Friedenspflicht.

Der Vorschlag sehe nun unter anderem 430 Euro mehr Grundgehalt über eine Laufzeit von zwei Jahren vor. Zudem werden die Zulagen für Schicht- und Fahrdienst sowie das Weihnachtsgeld erhöht. Inklusive Zulagen steige das Gehalt in manchen Berufsgruppen teils knapp über 20 Prozent, so Platzeck.

Das Verkehrsunternehmen sei an seine wirtschaftliche Grenze gegangen, sagte BVG-Verhandlungsführerin Jenny Zeller-Grothe. Bei den Verhandlungen sei die größte Berufsgruppe, die Fahrer, in den Fokus genommen worden. Viele Regelungen zielten darauf ab, diese Gruppe auf einen Spitzenplatz in Deutschland zu befördern.

Auch Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt zeigte sich zufrieden mit der Einigungsempfehlung: "Wir hätten dem Vorschlag nicht zugestimmt, wenn wir nicht der Meinung gewesen wären, dass das ein guter Kompromiss ist."

Nun werden BVG und Verdi in weiteren Verhandlungen weiter über den Lösungsvorschlag beraten - und könnten eine endgültige Einigung erzielen. Dann wären weitere Streiks bei der BVG vom Tisch.