Teile der Jahressonderzahlung in freie Tage zu tauschen. Ab 2027 sollen sie dem Vorschlag zufolge einen weiteren Urlaubstag bekommen usw. Was da an Vorschlägen von den Schlichtern kommt geht doch alles zu Gunsten des Arbeitgebers. Das es immer noch Ost und West-Tarife gibt und die angeglichen werden sollen, mit in die Verhandlungsmasse einfließen zu lassen ist ganz einfach eine Frechheit. Was haben die Mitarbeiter damit zu tun, das es in 35 Jahren nicht geschafft wurde die Ost und West-Tarife abzuschaffen? Das Versagen der Bundespolitiker auf den Rücken der Arbeiter austragen! Das wird nicht funktionieren!