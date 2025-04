Do 03.04.25 | 12:58 Uhr

Die Züge der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) sind auf der Strecke der Heidekrautbahn RB27 auf wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Triebzüge umgestellt worden. Der Landkreises Barnim will zudem Busse und Müllfahrzeuge sukzessive auf Wasserstoff-Betrieb umstellen. Dafür ist unter anderem eine Tank-Infrastruktur nötig, die weiter errichtet wird.

Das Land Brandenburg schießt zum Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur rund um die Heidekrautbahn weitere Millionen nach. Die Umsetzung des Vorhabens werde mit zusätzlichen 2,3 Millionen Euro unterstützt, hieß es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Die zusätzliche Unterstützung seien demnach nötig worden, weil globalen Krisen und Lieferengpässe die Kosten für das Projekt verteuert hätten.

Die Gesamtinvestitionen für die Wasserstoff-Umrüstung belaufen sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums auf rund 116 Millionen Euro. "Mit der Erweiterung des Zuwendungsbescheids und der damit verbundenen Mittelerhöhung kann die NEB die notwendigen Voraussetzungen für den Betrieb ihrer Wasserstoff-Züge schaffen", sagte Sven Tombrink, Prokurist der Niederbarnimer Eisenbahn AG. "Vor allem der Umbau des Betriebsgeländes in Basdorf ist für die Wartung und Instandhaltung der neuen Wasserstoff-Fahrzeuge enorm wichtig."

In der Vergangenheit gab es Probleme mit der Wasserstoff-Versorgung. Weil das beauftragte Unternehmen Enertrag nicht genug Wasserstoff zur Verfügung stellen könnte, mussten Ende vergangenen Jahres vier von fünf Zügen stillgelegt werden. Seit Mitte Januar fahren die Züge wieder.

Die Bahnverbindung im Norden von Berlin war durch den Mauerbau 1961 unterbrochen worden. Die Reaktivierung der Heidekrautbahn ist Teil des Investitionsprogramms i2030 für den Schienenausbau in der Hauptstadtregion. Vom Bahnhof Wilhelmsruh soll die Heidekrautbahn in Zukunft auch an den Bahnhof Gesundbrunnen angebunden werden. Beim Spatenstich war noch das Ziel genannt worden, dass 2023 wieder Züge auf der Strecke fahren.