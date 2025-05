Beim Stahlkonzern ArcelorMittal gibt es einen überraschenden Wechsel in der Geschäftsführung. Rainer Böse wird neuer Vorsitzender der Standorte Bremen und Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). Das geht aus einer Mitteilung des Konzerns vom Montag hervor. Böse löst demnach den bisherigen CEO Thomas Bünger ab, der nach knapp über einem Jahr im Amt mit sofortiger Wirkung gehen muss.

Gründe für das Ausscheiden wurden nicht genannt. Laut Radio Bremen gab es allerdings vor allem innerhalb der Belegschaft Vorbehalte gegen Büngers Führungsstil. Für Irritationen sorgte unter anderem ein Interview in der Talk-Sendung "Felix Krömer fragt" im Februar dieses Jahres. Thomas Bünger sprach darin dem Bremer Stahlwerk quasi eine Standortgarantie aus. "Das Stahlwerk wird weiter existieren - da muss sich keiner Sorgen machen", so der damalige Vorstandsvorsitzende. Mit dem ArcelorMittal-Konzern sei diese Aussage aber offenbar nicht abgestimmt gewesen.

Bei der Gewerkschaft und den Betriebsräten habe die Erklärung großes Erstaunen ausgelöst, sagte damals Geschäftsführerin der Bremer IG Metall, Ute Buggeln. Ihr Kenntnisstand sei, dass kein Standort in Europa eine Zusage zur sogenannten Dekarbonisierung erhält. Ohne diese Umstellung auf eine CO2-arme oder CO2-freie Herstellung von Stahl sehen IG Metall und Betriebsrat das Bremer Werk gefährdet.

Auch in Eisenhüttenstadt soll der Stahl zukünftig ohne Koks in Elektro-Öfen hergestellt werden. Der Standort hat dafür auch schon eine Förderzusage vom Bund über 1,3 Milliarden Euro. Doch die Entscheidung, die Produktion tatsächlich umzustellen, hat das Unternehmen noch nicht gefällt, wie Bünger ebenfalls im Februar gegenüber dem rbb erklärte. Als Gründe führte er damals unter anderem die noch nicht vollständige technische Entwicklung und hohe Energiepreise an.