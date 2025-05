Der Chemiekonzern BASF schließt in seinem Werk in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) einige Anlagen, die bisher für die Produktion chemischer Zwischenprodukte genutzt wurden. Das teilte BASF am Donnerstag mit. Der Unternehmensbereich "Intermediates" ("Zwischenprodukte") passe aufgrund marktbedingter Veränderungen sein Produktportfolio an. Demnach werde die Produktion von ortho-Nitrotoluol (oNT) und ortho-Toluidin (oT) noch im Mai eingestellt und die Anlagen in den kommenden Monaten für die Schließung vorbereitet, wie das Unternehmen mitteilte.

Etwa 50 Mitarbeitende seien von der Entscheidung betroffen. Das Ziel sei es aber, die Betroffenen intern auf andere Positionen zu vermitteln. Dabei helfe die Größe des Standortes. "Wir haben großes Interesse, die Erfahrungen und fachlichen Kompetenzen unserer Mitarbeitenden für das Unternehmen zu erhalten", lässt sich die kaufmännische Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin Anne Francken zitieren.