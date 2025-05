Wie das Unternehmen in Halle/Westfalen mitteilte, wird die Marke von der spanischen Modefirma Victrix übernommen. Die etwa 40 Läden und Outlet-Center in Deutschland würden in den kommenden Monaten geschlossen, ebenso Shops in anderen europäischen Ländern.

Der insolvente Modehersteller Gerry Weber schließt all seine Geschäfte in Deutschland.

In Berlin hatte Gerry Weber zuletzt noch drei Filialen, dazu eine in Potsdam, eine in Brandenburg an der Havel und ein Outletcenter in Wustermark (Havelland).

Den Angaben zufolge plant der neue Eigentümer, Kleidung der Marke Gerry Weber in Geschäften zu verkaufen, die auch andere Marken im Sortiment haben.

Gerry Weber ist seit langem in der Krise. Alle bisherigen Sanierungsversuche sind gescheitert. Über die wirtschaftlichen Details des Verkaufs wurde nichts bekannt.