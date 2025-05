Flixtrain bestellt 65 Züge und kündigt europäische Zugverbindungen an

Der Reiseanbieter Flix will sein Angebot im Fernverkehr auf der Schiene erheblich ausbauen und bestellt bis zu 65 neue Schnellzüge beim spanischen Zugbauer Talgo. Die Lokomotiven dafür sollen von Siemens kommen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Die neuen Züge sollen bis zu 230 Kilometer pro Stunde schaffen und über einen barrierefreien Einstieg verfügen.

Flix ist im Fernverkehr auf der Schiene unter der Marke Flixtrain als einer der wenigen Wettbewerber der Deutschen Bahn unterwegs - bisher allerdings mit lediglich 13 Zügen, die in der Regel von Partnerunternehmen betrieben werden. Mit dem Kauf der neuen Fahrzeuge vergrößert das Unternehmen seine Flotte somit erheblich.

Die neuen Züge ermöglichten es Flix den Angaben zufolge, das große Marktpotenzial in Deutschland und Europa zu erschließen. Künftig sollen auch grenzüberschreitende Zugverbindungen in Europa angeboten werden. Bisher bedient Flixtrain in Deutschland 50 Städte mit eigenen Zügen. Durch Kooperationen seien aber 650 Ziele erreichbar.