Do. 29.05.25 | 10:32 Uhr

Die Zeichen an der Charité stehen erneut auf Streik. Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der Unternehmenstochter Charité Facility Management (CFM) auf, ab Freitag wieder die Arbeit niederzulegen. Die Tarifverhandlungen seien ins Stocken geraten, teilte ver.di am Mittwochabend mit. Eine Einigung sei nicht in Sicht.