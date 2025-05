SoIsses Berlin Mittwoch, 21.05.2025 | 15:56 Uhr

Wer hätte das gedacht.....

Um das zu finanzieren werden auch die Landeseigenen Immofirmen nicht drum herum kommen die Mieten zu erhöhen oder wird das Land Berlin 8 Milliarden Euro aus der(leeren) Kasse holen bzw. irgendwo finden.... ??? Nun rächt sich das alles mit dem nicht reparieren und wird 3 mal so teuer bzw. besser sogar dann abzureißen und neu zu bauen, was dann aber wieder dauert wegen den Genehmigungen, etc..