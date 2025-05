Die Charité-Tochter CFM (Charité Facility Management) hat die für Donnerstag geplanten Tarifverhandlungen kurzfristig abgesagt. Die Absage des Termins begründete CFM am Mittwoch laut Mitteilung damit, dass Verdi für Anfang Mai angebotene Verhandlungstermine zugunsten einer Fortsetzung des Streiks abgesagt und den Streik verlängert hatte. Ein konstruktiver Dialog sei derzeit unmöglich, so die CFM-Geschäftsführung.

Verdi-Verhandlungsführerin Gisela Neunhöffer sagte dem rbb am Mittwoch, man habe am Morgen eine entsprechende E-Mail erhalten. Die Gründe der CFM-Geschäftsführung bezeichnete sie als "vorgeschoben". Die CFM-Geschäftsführung versuche, nach den positiven Signalen von Seiten des Berliner Senats als Eigentümer der Charité konstruktive Verhandlungen zu verhindern. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) habe ein Stufenmodell zur Angleichung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) vorgeschlagen. Ein solches Modell habe man bereits vorgelegt.