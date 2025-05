"In Anbetracht der wirtschaftlichen Lage ist dies ein annehmbarer Kompromiss", sagte Stefan Pohlmann, der Geschäftsführer des Marburger Bunds.

In einer Befragung hatte sich die Mehrheit der rund 230 Ärzte der Neuruppiner Uniklinik dafür ausgesprochen, das Ergebnis der sechsten Verhandlungsrunde zu akzeptieren. Daraufhin sei es zur endgültigen Einigung gekommen. Vereinbart wurde darin auch, dass bereits ab Mai dieses Jahres mehrere Pauschalen für die Ärzte angehoben werden, zum Beispiel für den Schichtdienst, wenn Mediziner kurzfristig in Dienste einspringen und für Schichten an Samstagen.

Außerdem werden nach Angaben von Pohlmann zweimal die Entgelte für Bereitschaftsdienste der Ärzte erhöht - zum 1. August dieses Jahres und zum 1.Juni 2026.