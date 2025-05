Jonas Donnerstag, 22.05.2025 | 12:33 Uhr

Der Klimawandel sorgt für immer wärmere Frühlinge. Der April war in Brandenburg viel wärmer als normal. Gleichzeitig gibt es weiterhin noch bis in den Mai Frostgefahr (daran hat sich nichts geändert). Ich finde, die Schäden sämtlicher klimabedingter Schäden sollten die Verursacher bezahlen, wie es überall im Umweltrecht Standard ist ("Verursacherprinzip"). Und zwar anteilig bemessen an den CO2-Emissionen. Dazu müsste die sogenannte Attributionsforschung in diesem Fall ermitteln, wie groß der Anteil des Klimawandels an dem Ereignis (Frostschäden durch frühe Warmperiode und dann Kälte) ist. Leider ist das alles komplizierte Statistik und man kann deshalb nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, aber ein reines "Naturereignis" ist die Häufung von Pflanzenschäden durch Wetterextreme (auch Dürre jetzt!) definitiv nicht.