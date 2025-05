Conny B. Sonntag, 18.05.2025 | 09:25 Uhr

Sorry, aber was mich nervt ist das heute noch ostdeutsch, neue Bundesländer und, und gesagt wird. Wir haben das Jahr 2025 und man kann sagen und schreiben, man trifft sich in Bad Saarow in Brandenburg liebe Journalisten. Das nächste ist der Bürokratieabbau mit DIN und sonst welche chaotischen Meldedaten einfach 50 Prozent streichen. Warum, weniger Institutionen, die nicht produktiv arbeiten und nur von Daten leben und von Steuergeldern bezahlt werden, zack- Streichung. Wenn das ist, dann kann jedes Unternehmen klar in die Zukunft planen egal welche moderne Technologie. Ich kann aber das meckern der Lausitz auch nicht hören, es liegt an Kommunen, Städten und Umland entsprechende Firmen dorthin zu holen, denn es werden jahrelang Steuergelder in die Lausitz gepumpt. Im Endeffekt müssen die Chefs zeigen, was Sie können und nebenbei haben die MA der LEAG früher Vattenfall immer sehr gut verdient, davon träumt man in anderen Kommunen in Brandenburg!