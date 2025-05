2014 ging der PlusBus erstmals in Brandenburg an den Start. Die Macher feiern das Projekt als großen Erfolg. Doch es gibt noch Luft nach oben, sagen auch die Fans. Und ob Autofahrer damit zu Busnutzern werden, ist fraglich. Von Hanno Christ

Kritik an der Entscheidung kommt aus der Opposition. Die verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag, Nicole Walter-Mundt, sagte dem rbb: "Wir bemängeln vor allem die Situation, dass er nicht mehr erweitert wird. Es sind jetzt 45 Linien am Start, die landauf landab gut genutzt werden."

Außerdem passe die Kilometerpauschale von 40 Cent, die zuletzt 2017 erhöht wurde, nicht mehr in die heutige Zeit, sagte Walter-Mundt und fordert eine Erhöhung auf einen Euro: "Ich fürchte, da wird es sicherlich viel Verunsicherung und auch die Fragestellung geben, können wir uns das zukünftig leisten."

Auch der Mobilitätsbeauftragte für den Landkreis Oder-Spree Tim Jurrmann (parteilos) kritisiert die Stagnation der Pauschale: "In den letzten zehn Jahren haben wir sehr, sehr hohe Tarifabschlüsse beim Fahrpersonal gehabt. Die Dieselkosten sind auch aufgrund des russischen Angriffskrieges in die Höhe geschnellt." Es brauche neue Anreize, um weitere Linien ins Leben zu rufen. Man müsse sich ein Beispiel am Land Sachsen nehmen, in dem PlusBusse mit bis zu 50 Prozent der Betriebskosten gefördert würden, so Jurrmann: "Bei uns in Brandenburg reden wir von 10 bis 15 Prozent der Betriebskosten."